Elecciones 2025
Nicolás Zampini emitió su voto en la Escuela N°49
El candidato a concejal por La Libertad Avanza votó cerca de las 10:30 horas y en diálogo con la prensa, comentó que faltaron muchas autoridades de mesa en varias escuelas. Pidió a la gente que vaya a votar para “no perder el ejercicio democrático”.
“Más allá de todo, se pudieron abrir las mesas, por ahí algunas un poco más tarde”, aclaró. “Tenemos muy buena expectativa, muy buena recepción de la gente. No somos responsables del resultado pero sí del proceso que atravesamos para obtenerlo”, cerró.