Niños y barro: el proyecto que triunfó en la Feria Regional

El Jardín de Infantes Municipal Belén se presentó en la Feria Regional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, con su proyecto “Ecocasitas: Aventuras de barro y sol” y la propuesta resultó ganadora de la etapa regional. Esto es permitirá participar en la instancia provincial, a realizarse los días 16, 17 y 18 de septiembre en Mar de Ajó.

El trabajo de investigación surgió en salas de 2 y 3 años, con el acompañamiento de las docentes Betina Mariezcurrena, Marisa Lerchundi y la directora del establecimiento Paula Mosquera.

La directora del jardin habló con el móvil de LU32 y relató orgullosa que “este proyecto es un proyecto de bioconstrucción que nació en Salita de dos y tres años, junto a la seño Betty, cuando a principio de año, en el mes de abril aproximadamente, les cuenta a los peques el famoso cuento de los tres cerditos, y se pusieron a mirar casas y a construir casas, y una nena llamada Liwen dijo: ‘yo hice mi casa de barro, y la hice con mamá y con papá’. Entonces la seño fue atenta a esa voz, le puso sentido, y empezaron a investigar, a preguntar, y fue así realmente. La seño habló con los papás de Liwen, y habían hecho ellos en pandemia su casa de barro y paja”.



La referente cuenta que la experiencia nutrió al jardín, al equipo y a la comunidad del barrio, en un trabajo articulado en el interés conjunto y las ganas de aprender. Con notable alegría reflexionó: “estoy enamorada de la comunidad, del lugar donde estoy en este momento, gestionando y compartiendo con compañeras que también avanzan a la par mía, hemos dado un cambio, un vuelco de paradigma de la manera de pensar en la comunidad. Transformando de a un niño a la vez, se puede transformar un barrio, una ciudad, un mundo, se puede, transformamos esas mentalidades del no puedo, no llego, no tengo y esto es así para siempre a decir hay un futuro mejor”.