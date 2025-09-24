La propuesta es organizada en conjunto entre el Municipio, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, la Cámara de la Piedra, la Facultad de Ingeniería de la UNICEN y la revista Vial.

El evento, que se prolongará hasta el viernes inclusive, estará destinado a profesionales del área de ingeniería, a actividades vinculadas al campo y los caminos, a empresarios de movimiento de suelos y a estudiantes universitarios de todo el territorio nacional, con el objetivo de transferir tecnología y conocimiento a través de disertaciones interactivas, creando un espacio dinámico de aprendizaje e intercambio de experiencias entre los distintos actores vinculados al mantenimiento y desarrollo de los caminos rurales.

Los caminos rurales constituyen una parte fundamental en el desarrollo integral de las regiones agrarias. En una primera instancia facilitan el acceso a servicios básicos como la educación y la salud; también son cruciales en la promoción del desarrollo económico, ya que son vitales para el transporte de productos agrícolas y el acceso a insumos y mercados.

Por otro lado, son necesarios para la integración social y territorial, debido a que, al garantizar la conectividad de comunidades rurales aisladas con centros urbanos, se promueve el arraigo digno. Por último, tienen un impacto significativo en términos de la calidad de vida en la ruralidad, ya que garantizan la movilidad de personas y el suministro continuo de alimentos.

Las personas interesadas pueden inscribirse haciendo clic aquí, mientras que el programa completo de actividades puede ser consultado aquí.