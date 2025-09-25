Las personas interesadas deberán completar el siguiente formulario al que se accede haciendo clic aquí. Desde el área se detalló que se trata de una instancia de preinscripción que, una vez cerrada esta etapa, la Coordinación de Economía Popular se pondrá en contacto para realizar una visita y confirmar la participación.

Los rubros que podrán inscribirse son: frutas y verduras, miel, dulces y mermeladas, conservas, semillas, chocolates, bebidas, quesos, panificados, huevos, plantas y plantines, condimentos, alfajores, infusiones, productos agroecológicos, bioinsumos, pastas, cereales y productos sin TACC.

El Programa “Mercados Bonaerenses” tiene por objetivo fortalecer y asistir experiencias de producción, comercialización y abastecimiento local de agroalimentos que se desarrollen en el ámbito de la provincia de Buenos Aires; así como también fomentar la producción y el consumo de “Alimentos Bonaerenses” a través de la asistencia, formalización y capacitación a productores, comercializadores y municipios, para crear, ampliar y fortalecer mercados y ferias de alimentos, fijas o itinerantes.