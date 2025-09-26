Este sábado 27 de septiembre, desde las 14 horas en el Maxi Gimnasio del Club Estudiantes, tendrá lugar una nueva edición del ya tradicional Muni Gym, encuentro de gimnasia para personas adultas organizado por el Municipio a través de la Subsecretaría de Deportes, en coordinación con la secretaría de Desarrollo de la Comunidad. El evento tendrá un fin solidario, ya que lo recaudado en la entrada será destinado en su totalidad al Taller Crecer Juntos, entidad de bien público que tiene como misión promover la inclusión e integración laboral de personas con discapacidad.

El Subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet contó al móvil de LU32 que “hay más de 20 gimnasios privados sumando también a los CEF y hay varios programas municipales también. Ahí estábamos mirando que para mañana hay alrededor de 35 coreografías. Así que bueno, desde las 2 de la tarde vamos a estar ahí en el Maxi Gimnasio del Club y calculo que el evento por lo menos va a pasar las 17 horas seguro”.

El Muni Gym si bien es con entrada libre y gratuita, aunque se solicita para quienes lo deseen colaborar con la institución a través de transferencia virtual, a la siguiente cuenta:

CBU 0140337201637906072254

Alias: MUNIGYM.OLAVARRIA