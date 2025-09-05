Se trata de una enfermedad viral aguda y grave producida por un virus que se transmite por el contacto con roedores, sus heces, orina o saliva, o al respirar el polvo infestado generado por las excretas de roedores. Afecta principalmente a las personas que viven, trabajan o visitan el campo, o que han estado en contacto con sitios invadidos por roedores. También se incluyen el personal rural, efectivos policiales, quienes trabajan con maquinarias agrícolas, personal de tambos y frigoríficos, veterinarios y docentes del sector rural, entre otros.

Los principales síntomas de la FHA son decaimiento general, fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y articular, y náuseas y/o vómitos.

La vacunación es la principal forma de prevenirla. Por último, como medidas de prevención también se recomienda:

• Higiene de manos y cambio de ropa cada vez que se haya frecuentado zonas con roedores.

• No introducir tallos, hojas o granos en la boca.

• No acostarse sobre bolsas ni sobre el suelo.

• Comer y dormir en habitaciones limpias.

• Mantener desmalezados los alrededores de la vivienda.

• No destruir la fauna depredadora de roedores (lechuzas, lechuzones, chimangos y gatos).

Requisitos para recibir la vacunación:

– Hombres y mujeres a partir de los 15 años de edad.

– No haber recibido la vacuna Candid#1 anteriormente.

– En el caso de mujeres, no estar embarazadas ni amamantando.

– No presentar cuadros agudos o crónicos descompensados.

– No estar recibiendo corticoides sistémicos ni presentar cuadros de inmunosupresión.

– No haber recibido ninguna vacuna y/o gammaglobulinas en el mes previo ni en el mes posterior a recibir Candid#1.

Las personas interesadas deben inscribirse en el Hospital de Espigas de manera presencial o por WhatsApp a los números 2284-224169 (Hospital) o 2314-471670 (Andrea, enfermera).