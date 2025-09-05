Nueva jornada de vacunación contra la fiebre hemorrágica
Habrá una jornada especial de inmunización en la localidad de Recalde. Dicha jornada tendrá lugar en el CAPS Nº 14, el 12 de septiembre, en el horario de 09:00 a 13:00 horas.
Se trata de una enfermedad viral aguda y grave producida por un virus que se transmite por el contacto con roedores, sus heces, orina o saliva, o al respirar el polvo infestado generado por las excretas de roedores. Afecta principalmente a las personas que viven, trabajan o visitan el campo, o que han estado en contacto con sitios invadidos por roedores. También se incluyen el personal rural, efectivos policiales, quienes trabajan con maquinarias agrícolas, personal de tambos y frigoríficos, veterinarios y docentes del sector rural, entre otros.
Los principales síntomas de la FHA son decaimiento general, fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y articular, y náuseas y/o vómitos.
La vacunación es la principal forma de prevenirla. Por último, como medidas de prevención también se recomienda:
• Higiene de manos y cambio de ropa cada vez que se haya frecuentado zonas con roedores.
• No introducir tallos, hojas o granos en la boca.
• No acostarse sobre bolsas ni sobre el suelo.
• Comer y dormir en habitaciones limpias.
• Mantener desmalezados los alrededores de la vivienda.
• No destruir la fauna depredadora de roedores (lechuzas, lechuzones, chimangos y gatos).
Requisitos para recibir la vacunación:
– Hombres y mujeres a partir de los 15 años de edad.
– No haber recibido la vacuna Candid#1 anteriormente.
– En el caso de mujeres, no estar embarazadas ni amamantando.
– No presentar cuadros agudos o crónicos descompensados.
– No estar recibiendo corticoides sistémicos ni presentar cuadros de inmunosupresión.
– No haber recibido ninguna vacuna y/o gammaglobulinas en el mes previo ni en el mes posterior a recibir Candid#1.
Las personas interesadas deben inscribirse en el Hospital de Espigas de manera presencial o por WhatsApp a los números 2284-224169 (Hospital) o 2314-471670 (Andrea, enfermera).