“Están esperando todas las declaraciones. Faltan declarar a todos los chicos de los videos, ya declaró uno y faltan todos los otros”, detalló su hermana, en relación al estado de la causa que encabeza el Dr. Sergio Roldán.

“Él no se mató. A él lo ahorcaron, se lo llevaron a la rastra”, denunció la madre. En ese sentido, agregó que su hijo “cuando entró al calabozo ya estaba muerto. Nunca una persona de 85 kg se puede ahorcar”.

Consultada sobre el acompañamiento del Municipio, mencionó que si bien estuvo desde el principio en el Palacio San Martín, hasta el momento no han aparecido ni brindado respuesta de nada.

“Yo pienso que va a haber justicia. Hoy es mi hijo y mañana puede ser otro. Es un dolor que no se lo deseo a nadie”, cerró.

SG