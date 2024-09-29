Se invita a vecinos y vecinas a disfrutar de la segunda edición del Ciclo de Peatonales, que busca incentivar la actividad económica en nuestra ciudad.

Durante la jornada, los visitantes podrán disfrutar de una variedad de actividades para grandes y chicos. Además, se contará con servicio de baños químicos y cestos de basura. Está programada la participación de destacados artistas locales, prometiendo una experiencia entretenida para toda la familia.

A los fines de garantizar la circulación peatonal, se interrumpirá el tránsito vehicular por el sector. Se solicita circular con precaución y respetar las indicaciones del personal de Control Urbano.

El evento es resultado de un trabajo conjunto entre el Municipio y comerciantes locales. Cabe destacar que también incluirá una propuesta especial centrada en la comunidad, fomentando la interacción y el apoyo a los comercios de la zona, quienes decorarán la calle para esta edición especial. Se invita a todas las familias a recorrer las tiendas y disfrutar de las diferentes propuestas culturales que enriquecerán esta jornada.