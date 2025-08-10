Para sacar turnos los interesados deben comunicarse previamente por llamada o WhatsApp al 15-666400, esto es así ya que al momento de sacar el turno se le brindará toda la información necesaria al vecino/a y las respectivas indicaciones con el fin de lograr una intervención segura para el animal.

A continuación se informa el cronograma de la semana próxima:

Lunes 11/08, Santa Luisa, Delegación Municipal

Martes 12/08 B° Trabajadores (Junta Vecinal – Calle 98 BIS N° 950) (reprogramación de la jornada del jueves 07/08)

Miércoles 13/08, Loma Negra, Club Independiente de VAF (Inmigrantes s/n)

MR