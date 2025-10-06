El bloqueo incluye el sector comprendido por las calles: Alsina, Pueyrredón, Pelegrino y España. En esta ocasión, el operativo contará con la colaboración de personal de Zoonosis Rurales de la Provincia de Buenos Aires.

Las tareas consistirán en un dispositivo puerta a puerta para aplicar la vacunación antirrábica a cada animal (gatos y perros), aunque los mismos tengan la vacuna antirrábica vigente. Es por ello que se solicitará a cada vecino y vecina que colabore acercando a los animales a la puerta del domicilio con collar y correa y los gatos en un bolso transportador o envueltos en una manta.

Además, se recuerda que, si encuentra un murciélago, no debe tocarlo y debe dar aviso a Bromatología o Defensa Civil para que sea un operario quien lo retire y lo envíe al laboratorio para su análisis. Llamar a los teléfonos 2284-579825 lunes a viernes de 7:30 hs a 13:30 hs, en horario de tarde hasta las 19:00 hs comunicarse con Defensa Civil 2284 –412509, 103. Luego de esos horarios mensaje al programa Vecinos en Red (VER), 2284 544817.