El objetivo es que vecinos y vecinas de todo el partido puedan comprar gas envasado cerca de sus hogares. Para ello, se diagraman recorridos de manera coordinada con las áreas de Desarrollo de la Comunidad y Desarrollo Económico, con un proveedor autorizado.

A continuación se detalla el cronograma del recorrido para los próximos días.

Martes 16 de septiembre

10:00 a 10:45: Servicio Municipal Territorial N.º 1, Av. Alberdi y Fassina.

11:00 a 11:45: Servicio Municipal Territorial N.º 2, Av. Alberdi y Cnel. Suárez.

12:00 a 12:45: Av. Avellaneda y Laprida.

13:00 a 13:45: Av. Circunvalación y San Martín.

14:00 a 14:45: CAPS N.º 23, Av. Emilliozzi 5936.

Miércoles 17 de septiembre

9:30 a 10:00: Villa Mi Serranía, Salta y Córdoba (esquina del club).

10:15 a 11:00: Loma Negra, Plaza Libertad.

11:45 a 12:30: Sierra Chica, Plaza “La Tecla”.

13:00 a 13:45: Hinojo, estación de tren.

14:15 a 15:00: Sierras Bayas, Plaza “17 de Octubre”.

14:15 a 15:00: Colonia San Miguel, San Martín y San Miguel de Arcángel.