Nuevo taller de Herramientas para la Gestión Económica y Financiera para Emprendimientos
Organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, el taller está destinado a trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular y emprendedores, en el marco del Programa de Incubación de emprendimientos y de acompañamiento. Inicia el martes 19 de agosto de 9:00 a 11:30 hs. en el Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica (Polo Educativo y Recreativo La Máxima – Av. Pellegrini 4200).
El taller tendrá una duración de cinco encuentros. Quienes quieran asistir deberán inscribirse en el siguiente link: https://forms.gle/1zdFhpqWrA7NdWcU9
Desde la Coordinación de Economía Popular, quienes serán los responsables de llevar adelante el taller, se destacó que en la oportunidad “se brindarán herramientas para la gestión económica y financiera donde se abordarán distintos contenidos que permitirán optimizar y regularizar los procesos productivos o los servicios que brinden”.
En este sentido, se informó cuáles serán los temas que se aborden en cada edición:
Módulo 1. Costos para la Gestión:
Conceptos Básicos; Razones para determinarlos; Aspectos Relevantes; Principio de necesariedad; Diferencias entre costos y gastos; Componentes del costo; Clasificación de los costos; Metodologías de costeo: Diferencias, Ventajas y desventajas; Determinación de los Ingresos: Aspectos relevantes. Cómo se determinan los ingresos. Estrategias para fijar el precio por producto. Nivel de actividad normal: aspectos a considerar; Determinación del resultado: Formas de confeccionar un estado de resultados.
Módulo 2. Gestión integral del Negocio:
Registros necesarios de la actividad económica y financiera de un negocio; Análisis de los registros e indicadores económicos y financieros; Tablero de gestión.
