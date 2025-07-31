El taller tendrá una duración de cinco encuentros. Quienes quieran asistir deberán inscribirse en el siguiente link: https://forms.gle/1zdFhpqWrA7NdWcU9

Desde la Coordinación de Economía Popular, quienes serán los responsables de llevar adelante el taller, se destacó que en la oportunidad “se brindarán herramientas para la gestión económica y financiera donde se abordarán distintos contenidos que permitirán optimizar y regularizar los procesos productivos o los servicios que brinden”.

En este sentido, se informó cuáles serán los temas que se aborden en cada edición:

Módulo 1. Costos para la Gestión:

Conceptos Básicos; Razones para determinarlos; Aspectos Relevantes; Principio de necesariedad; Diferencias entre costos y gastos; Componentes del costo; Clasificación de los costos; Metodologías de costeo: Diferencias, Ventajas y desventajas; Determinación de los Ingresos: Aspectos relevantes. Cómo se determinan los ingresos. Estrategias para fijar el precio por producto. Nivel de actividad normal: aspectos a considerar; Determinación del resultado: Formas de confeccionar un estado de resultados.

Módulo 2. Gestión integral del Negocio:

Registros necesarios de la actividad económica y financiera de un negocio; Análisis de los registros e indicadores económicos y financieros; Tablero de gestión.

