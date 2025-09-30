ESTACIONAMIENTO MEDIDO
Octubre viene con aumento
Será a partir de este miércoles, costando $450 la hora en Zona 1 y $225 la hora en Zona 2. Este aumento es del 14,15% e impactará también en los abonos mensuales y las multas del sistema, reflejando el índice inflacionario IPC del INDEC entre marzo y agosto.
La medida se implementa a través de un decreto municipal y forma parte del aumento en las tasas municipales generales.
La actualización de los valores se realiza semestralmente, siendo la última en enero de 2025, según detalla la Municipalidad. Por otra parte, el abono mensual de la zona 1 será de $32.000 y el de la zona 2 de $12.000.