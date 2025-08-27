El Partido de Olavarría cuenta con un total de 309 cámaras, de las cuales más de 100 fueron incorporadas por la actual gestión.

De acuerdo con lo detallado desde el área, en Loma Negra se trata de la recuperación e incorporación de 7 puntos, lo que se traduce en un total de 14 cámaras de seguridad. Los trabajos para la instalación y puesta en funcionamiento de cada una de estas cámaras fueron encabezados desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana, en tareas desplegadas por personal municipal.

De esta manera, se dotó a la localidad serrana de un servicio esencial en materia de prevención y seguridad que no se brindaba desde hace años, dado que las cámaras existentes no poseían conectividad con el Centro de Monitoreo. En otras palabras, no solo se solucionó esta situación mediante fibra óptica, que garantiza un funcionamiento óptimo, sino que además se incorporaron más sitios y cámaras.

Similar fue lo desplegado en torno al puente “Hermanos Emiliozzi”, ubicado sobre la Ruta Nacional 226, a la altura del cruce con avenida Pringles; además, se trata de uno de los principales accesos a la ciudad de Olavarría. Allí ya se encuentran operativas y con monitoreo permanente 6 nuevas cámaras; dato relevante: dos son domos, dispositivos que permiten un registro en 360°.

“Llevamos instaladas 43 nuevas cámaras y recuperadas más de 70, que llegan a un total de 113 cámaras de seguridad. Sumadas a las 196 que teníamos conectadas al inicio de nuestra gestión, hoy el Centro de Monitoreo Municipal de la ciudad de Olavarría cuenta con un total de 309 cámaras, que fortalecen el esquema preventivo y de seguridad de nuestra ciudad y nuestra calidad”, expresó al respecto el subsecretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas.