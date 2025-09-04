Las instituciones interesadas podrán solicitar estos talleres vía correo electrónico. Deben comunicarse a control.urbano@olavarria.gov.ar.

La propuesta consiste en la realización de talleres en los que se comparte material teórico y práctico, con contenido diseñado para los distintos niveles educativos.

Cabe destacar que, días atrás, una jornada de estas características se brindó en el Jardín de Infantes N.º 917.