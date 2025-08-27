Desde las 20:00 horas, y bajo la denominación «Olavarría. El Debate», los vecinos podrán conocer las propuestas y convicciones de los distintos espacios políticos que competirán en los comicios del 7 de septiembre.

El evento será cubierto por Conexión 7400 en redes, al aire de LU32 y a través de esta página web.

En Olavarría se elegirán diez concejales titulares, seis suplentes, así como cuatro consejeros escolares titulares y otros tantos suplentes.

Este debate, el cuarto que se realiza en la FIO, se impulsa en el marco de la ordenanza N.º 5262/23, que establece la obligatoriedad de los debates preelectorales entre candidatos. En esa norma, la autoridad de aplicación es el Honorable Concejo Deliberante, y a través de la Facultad de Ingeniería se instrumentaron todas las acciones para que se lleve a cabo.

La dinámica contempla presentaciones personales, tres bloques temáticos, réplicas, preguntas cruzadas y un mensaje de cierre, todo bajo reglas claras y consensuadas que garantizan igualdad de condiciones.

Los bloques temáticos incluyen política económica y de recursos materiales (hacienda; desarrollo económico; infraestructura; obras y servicios públicos); política de recursos sociales (salud; ambiente; desarrollo social; género); y política de recursos comunitarios (seguridad; control urbano; movilidad; educación; cultura).

Luis Ventos, secretario de Relaciones Institucionales de la UNICEN y uno de los moderadores, se refirió a los bloques temáticos.

Los bloques temáticos incluyen política económica y de recursos materiales (Hacienda, Desarrollo económico, Infraestructura, Obras y Servicios Públicos); Política de recursos sociales (Salud, Ambiente, Desarrollo social, Género) y Política de recursos comunitarios (Seguridad, Control urbano, Movilidad, Educación, Cultura).

En otro punto del diálogo, Ventos expresó que la UNICEN buscará replicar la ordenanza a nivel de su Consejo Superior, para que pueda aplicarse en las sedes de Azul y Tandil y en la subsede Quequén.

Hay mucho respeto por el espacio, destacó el funcionario, por parte de los candidatos.