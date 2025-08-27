Desde las 20:00 horas, y bajo la denominación «Olavarría. El Debate», los vecinos podrán conocer las propuestas y convicciones de los distintos espacios políticos que competirán en los comicios del 7 de septiembre.

El evento será cubierto por Conexión 7400 vía streaming, en redes, al aire de LU32 y a través de la página www.lu32.com.ar.

En Olavarría se elegirán diez concejales titulares, seis suplentes, así como cuatro consejeros escolares titulares y otros tantos suplentes. Hasta el momento son seis los espacios políticos que presentaron listas para las elecciones. Estos son: Fuerza Patria, La Libertad Avanza, Somos Olavarría, Frente de Izquierda, Potencia Olavarría y Fuerzas del Sur. En los próximos días se conocerá la oficialización de las listas.

Este debate, el cuarto que se realiza en la FIO, se impulsa en el marco de la ordenanza N.º 5262/23, que establece la obligatoriedad de los debates preelectorales entre candidatos. En esa norma, la autoridad de aplicación es el Honorable Concejo Deliberante, y a través de la Facultad de Ingeniería se instrumentaron todas las acciones para que se lleve a cabo.

La dinámica contempla presentaciones personales, tres bloques temáticos, réplicas, preguntas cruzadas y un mensaje de cierre, todo bajo reglas claras y consensuadas que garantizan igualdad de condiciones.

Los bloques temáticos incluyen política económica y de recursos materiales (hacienda; desarrollo económico; infraestructura; obras y servicios públicos); política de recursos sociales (salud; ambiente; desarrollo social; género); y política de recursos comunitarios (seguridad; control urbano; movilidad; educación; cultura).