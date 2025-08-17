“Gracias por encontrarnos en esta tarde, que no es un tarde más. Un acto que lo interpreto como un acto diferente, más aún en los tiempos que corren. Por eso quiero resaltar su figura y la responsabilidad enorme de quienes estamos acá bajo este histórico monumento de la ciudad, donde el general nos marca con su índice un destino, que es el destino de la libertad, de la independencia”, enfatizó Wesner al tomar la palabra y saludar a las personas presentes.

“Esta celebración es un pacto de memoria, de comprensión de la historia, de entendimiento y es también un pacto de futuro”, finalizó el intendente de Olavarría.

El acto, que contó con un importante marco de público, tuvo también la palabra de Cecilia Volonté, referente de la Asociación Cultural Sanmartiniana. “El general José de San Martín es ampliamente reconocido en otros países, especialmente en América Latina y Europa, como uno de los grandes libertadores de Sudamérica. Su figura trasciende fronteras argentinas y en muchos lugares se lo valora como un héroe continental y símbolo de lucha por la independencia”, ponderó.

“Que este aniversario no sea solo un acto de memoria, sino también de compromiso. Sigamos honrando su ejemplo con nuestras acciones cotidianas. Cuidando la libertad, la democracia y la fraternidad que tanto nos costó conquistar. Recordemos su legado con gratitud y orgullo, reafirmando nuestro compromiso de honrar su memoria, trabajando con una nación más justa y libre, tal como soñó y luchó por ella. San Martín no fue solo un guerrero, sino también un visionario que entendió que la libertad requiere sacrificio, perseverancia y una profunda ��tica. Comenzó valores de justicia, igualdad y soberanía, principios que seguimos defendiendo hoy”, concluyó.

Durante el desarrollo del acto protocolar se arrió la bandera nacional a media asta, acompañado de un respetuoso minuto de silencio que fue interpretado por Silvio Manuel, integrante de la Orquesta Sinfónica Municipal.

Posteriormente, se llevó a cabo la tradicional colocación de palmas que fueron colocadas en la base del monumento al Padre de la Patria en representación del Municipio de Olavarría, de la Guarnición Ejército Olavarría, del Concejo Deliberante, de la Asociación Cultural Sanmartiniana, de la Logia Obreros del Sud 94 del Oriente de Olavarría y de la Agrupación Veteranos de Naciones de Unidas.

La actividad contó con la participación de la Secretaria de Desarrollo de la Comunidad Laura Gamberini, el Secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono, el Secretario de Obras Públicas Orfel Fariña, subsecretarios y directores del Municipio, el presidente del Concejo Deliberante Guillermo Santellán, concejales de distintos bloques, el Jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 2 Teniente Coronel Andrés Galván. el jefe del Escuadrón de Ingenieros Blindado 1 mayor José Alberto Flores Castañeda, el segundo jefe de Regimiento Mayor Juan Manuel Osinalde, el presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana Héctor Hoyos, Bomberos voluntarios de Olavarría con su Comandante Julio Kolman, Inspectora Distrital Marta Casanella, Inspectora de Dipregep Romina Altafini, jefe distrital de educación Julio Benítez, consejeros delegados municipales, el presidente del Consejo Escolar Ariel Rodríguez, la familia del Capitán de Corbeta Diego Wagner, referentes de la Asociación Cultural Belgraniana, la Agrupación Veteranos de guerra 2 de abril, la Agrupación veteranos Naciones Unidas ciudad de Olavarría, la Agrupación Soldados continentales, de la Logia Obreros del Sud 94 del Oriente de Olavarría, Unión de colectividades representada por las de Italianos, Libaneses, Franceses, Alemanes, Portugueses y Vascos.

Por último, vale destacar la participación de instituciones educativas que concurrieron con sus banderas de ceremonia y autoridades. Se trató la Escuela Primaria 39 “Granaderos de San Martín”, el Instituto de Enseñanza Oral (IDEO), Jardín Rinconcito Feliz de Durañona, Jardín 922, Escuela Primaria 8, Escuela Libertas y el Centro Educativo Alfa & Omega.

MR