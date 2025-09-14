El programa, impulsado por el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, promueve el papel protagónico de las niñeces y adolescencias en sus territorios a través de la elaboración y selección de propuestas que buscan transformar realidades concretas desde una mirada colectiva. En Olavarría, su implementación se lleva adelante de manera articulada entre el Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos y la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos del municipio.

Durante la asamblea, los grupos expondrán sus ideas y, mediante el voto de las y los participantes, se seleccionarán los proyectos en las categorías 8 a 12 años y 13 a 17 años, que serán financiados y acompañados en su implementación por el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.

Este encuentro constituye la continuidad de un proceso de trabajo territorial que incluyó talleres y espacios de escucha, con el objetivo de fomentar la organización juvenil, el debate y la construcción de ciudadanía activa.