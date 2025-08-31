Olavarría en alerta amarilla por lluvias y tormentas
Fue emitido por el SMN y comprende, además, Laprida y Lamadrid. El anuncio es para la tarde de este domingo por lluvias y para mañana lunes durante la mañana y la tarde por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas, fundamentalmente, por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.