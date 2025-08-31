Liga de Fútbol de Olavarría Jerónimo Gallo: "Es un error administrativo de la terna arbitral y lo acepto" El experimentado árbitro de la LFO habló en exclusiva con LU32 sobre la gran polémica del fin de semana, donde Ferro contó con dos suplentes más de lo permitido en el enfrentamiento ante El Fortín, por lo cual el conjunto visitante protestará los puntos. Admitió el error y dio detalles sobre el tema en cuestión.