La primera edición de “Olavarría Produce” se realizó en la tarde de este jueves. Se trata de una distinción en la que se pondrá en valor a diferentes actores de la matriz productiva del Partido, quienes por trayectoria, capacidad e innovación han consolidado a Olavarría como el “corazón productivo” de la Provincia de Buenos Aires.

El acto se realizó el Teatro Municipal, y fue organizado en forma conjunta con la Unión Industrial, la Cámara Empresaria, Sociedad Rural y el Consorcio del Parque Industrial. En esta primera edición se concretó la entrega de 20 reconocimientos.

Luego de palabras de bienvenidas y un video institucional que sentó las bases de la jornada se dio paso a la entrega de los reconocimientos:
El primer reconocimiento lo entregaron el intendente Maximiliano Wesner, la jefa de gabinete Mercedes Landivar y el presidente del PIO Germán Block. Edgardo Potes recibió la mención y dijo: “Somos una Pyme. El motor productivo del país. Todo esto no sería posible sin el apoyo del personal”. 

Olavarría Produce: así fue la entrega de premios a la industria local



En una segunda tanda de entrega subió al escenario Pablo Di Uono secretario de Desarrollo Económico; el presidente de la Unión Industrial, Germán Sobarzo y el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Ayçaguer. El reconocimiento fue para Visan Construcciones, recibió Leandro Vigneau y dijo "es un orgullo seguir aportando para el crecimiento de la ciudad".

Olavarría Produce: así fue la entrega de premios a la industria local

En la última tanda de entregas hizo entrega el intendente local junto al presidente de la Cámara Empresaria Mario Antista y al Subsecretario de Empresas Bernardo Bladino. Recibió en esta oportunidad, por Casa Bouciguez: Claudio Filipin y Delia Bouciguez. Delia dijo con mucha emoción: "le dedico este reconocimiento a mis padres que apostaron por la empresa y a mis hermanos que hicieron mucho".

Olavarría Produce: así fue la entrega de premios a la industria local