Olavarría Produce: así fue la entrega de premios a la industria local

La primera edición de “Olavarría Produce” se realizó en la tarde de este jueves. Se trata de una distinción en la que se pondrá en valor a diferentes actores de la matriz productiva del Partido, quienes por trayectoria, capacidad e innovación han consolidado a Olavarría como el “corazón productivo” de la Provincia de Buenos Aires.

El acto se realizó el Teatro Municipal, y fue organizado en forma conjunta con la Unión Industrial, la Cámara Empresaria, Sociedad Rural y el Consorcio del Parque Industrial. En esta primera edición se concretó la entrega de 20 reconocimientos.

Luego de palabras de bienvenidas y un video institucional que sentó las bases de la jornada se dio paso a la entrega de los reconocimientos:

El primer reconocimiento lo entregaron el intendente Maximiliano Wesner, la jefa de gabinete Mercedes Landivar y el presidente del PIO Germán Block. Edgardo Potes recibió la mención y dijo: “Somos una Pyme. El motor productivo del país. Todo esto no sería posible sin el apoyo del personal”.





En una segunda tanda de entrega subió al escenario Pablo Di Uono secretario de Desarrollo Económico; el presidente de la Unión Industrial, Germán Sobarzo y el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Ayçaguer. El reconocimiento fue para Visan Construcciones, recibió Leandro Vigneau y dijo "es un orgullo seguir aportando para el crecimiento de la ciudad".

En la última tanda de entregas hizo entrega el intendente local junto al presidente de la Cámara Empresaria Mario Antista y al Subsecretario de Empresas Bernardo Bladino. Recibió en esta oportunidad, por Casa Bouciguez: Claudio Filipin y Delia Bouciguez. Delia dijo con mucha emoción: "le dedico este reconocimiento a mis padres que apostaron por la empresa y a mis hermanos que hicieron mucho".