Hay 101.087 electores que votarán en 300 mesas. De estos, 1653 son extranjeros, que tendrán 5 mesas especiales: una en Loma Negra y cuatro en el centro de la ciudad.

La ciudad tiene unos 85 mil electores divididos en seis circuitos electorales y hay algo más de 14 mil entre localidades y zona rural.

En el caso del Concejo Deliberante, culminan su mandato quienes fueron elegidos en el año 2021. En aquella ocasión, había resultado triunfadora la Alianza Juntos, seguida por el Frente de Todos y Avanza Libertad, que fueron las otras dos fuerzas que superaron el cociente para colocar ediles.