La asamblea Feminista y Disidente convoca a la comunidad a sumarse al reclamo de justicia por el triple femicidio de Florencio Varela. La marcha tiene carácter federal, se desarrollará en simultáneo en distintos puntos del país.

“Todas las vidas importan” fue la declaración de las convocantes en pedido de justicia por los asesinatos de Morena, Brenda y Lara. Las tres chicas fueron vistas con vida por última vez el pasado viernes 19, luego de 5 días de búsqueda sus cuerpos fueron hallados por la policía en una casa de Florencio Varela.