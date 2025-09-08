Daniela Bosque, contó que “el séptimo encuentro Nacional Rosa vienen todos los grupos de la República Argentina, que son 27 grupos. Hicimos una preinscripción 300 mujeres, van a ser tres días y vamos a vestir el arroyo Tapalqué de Rosa, mucho, mucho Rosa, así que va a ser un encuentro con mucha energía.

Respecto de la planificación de la jornada resaltaron que “el viernes arrancamos con la llegada de las Rosas, un recibimiento en el Paseo Jesús Mendía, después vamos a cerrar la noche con una obra de teatro, el Teatro Municipal también se viste de Rosa, una obra que se llama ”El busto es nuestro". .

Marianela Pacheco Ripoll, aclaró que “la fecha es 21, 22 y 23 de noviembre, 300 mujeres inscriptas y vamos a remar la vida en el Tapalqué”. En cuanto a los días siguientes, la referente destacó que “sábado y domingo, principalmente el sábado va a haber varios talleres de cuestiones holísticas y bueno y va a haber también talleres de remo, técnica, timonel, cosas que a nosotros nos gustan y para aprender sobre el bote dragón”.