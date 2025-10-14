Con el acompañamiento del Municipio de Olavarría, se invita a la comunidad a disfrutar de la mejor cerveza de las fábricas Kabbalah, Sur del Sur, Monos Sabios, Fenchel, RAB, Salmón y el show del Espiche (la apertura explosiva del primer barril de la fiesta), con bandas, DJs y números de danzas alemanas. La entrada será libre y gratuita.

Se trata de otra propuesta que tiene por objetivo no solo brindar a la comunidad local y a visitantes de la región una alternativa pensada para el disfrute y la diversión, sino también generar posibilidades y movimiento económico a partir de un espacio para que emprendedores cerveceros y gastronómicos locales puedan mostrar sus producciones.

El line up de artistas que estarán presentes en esta “Prost!” 2025 es:

Sábado 18

Johnny Boys, Libremente, Pic Nic, Fausto Merlo, Los Breda, Caro Gamberini, Aeroplano, Chino Guevara.

Domingo 19

Red Swing, Boulevard, Juan Fleitas, Las Chinas, Vértigo, Alejo Salazar, Alta Gamma, Vicky Cavalieri.