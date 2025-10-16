La delegación local estuvo integrada por el funcionario de Corredores Viales Ezequiel Galli; el diputado provincial Martín Endere; los concejales Hilario Galli, Miriam Mosescu y Carlos Coscia; el concejal electo Marcelino Quinteros Videla y Cecilia Krivochen.

Desde el espacio indicaron que “fue una reunión muy positiva, un impulso grande de cara a lo que se viene para el país y la provincia de Buenos Aires”.

Además, destacaron: “Acompañar a Diego (Santilli) es clave. Estamos en la última recta de una elección clave para el futuro de Argentina, donde se ponen en juego dos tipos de modelo de país”.