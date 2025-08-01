Se detalló que se realizará un corte a la altura de calle 142, en el carril con sentido Sierra Chica-Olavarría. Allí la totalidad del tránsito será desviado hasta Rivadavia, para poder acceder al casco urbano de Olavarría por dicha calle.

En ese sentido, se explicó que el tramo de calle 130 a calle 142 será utilizado con único sentido de circulación hacia Sierra Chica.

A la par, sobre avenida Emiliozzi y Calle 130 se dispondrá un móvil y personal de tránsito para garantizar y ordenar el ingreso, como así también el estacionamiento. En ese sentido, se recuerda que el acceso al predio del Centro Deportivo y Recreativo Diego Armando Maradona se encuentra sobre Calle 130.

El evento está pautado para las 14 horas, con propuestas pensadas para todas las edades, además de la presentación de Alejandro Apo, el reconocido periodista y escritor, quienes encabezará una charla en homenaje al “10”.