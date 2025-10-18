Desde la Municipalidad se informó que el jefe comunal, Maximiliano Wesner, acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Pablo Di Uono, y el subsecretario de Empresas e Inversiones, Bernardo Baldino, recibió a Andrés René Diorio, quien arribó junto a su esposa para formalizar la firma del boleto de compraventa correspondiente.

La firma de transportes decidió ubicarse en este sector estratégico para avanzar en un proyecto de ordenamiento y optimización de servicios, así como también para contar con un espacio donde llevar a cabo el mantenimiento de las unidades. Además, tienen proyectado concretar una obra para contar con un sector administrativo.

Vale destacar que, luego de realizar los análisis contables y financieros pertinentes, el Municipio dispuso un lote de 4.867 metros cuadrados.