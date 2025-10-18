Otra empresa de transportes se radicará en la ZALO
La firma Transportes Diorio se radicará en la zona de Actividades Logísticas de Olavarría que se encuentra en las cercanías de la Ruta Nacional 226, a la altura del cruce con la avenida Pellegrini, sobre uno de los principales accesos a la ciudad.
Desde la Municipalidad se informó que el jefe comunal, Maximiliano Wesner, acompañado por el secretario de Desarrollo Económico y Productivo, Pablo Di Uono, y el subsecretario de Empresas e Inversiones, Bernardo Baldino, recibió a Andrés René Diorio, quien arribó junto a su esposa para formalizar la firma del boleto de compraventa correspondiente.
La firma de transportes decidió ubicarse en este sector estratégico para avanzar en un proyecto de ordenamiento y optimización de servicios, así como también para contar con un espacio donde llevar a cabo el mantenimiento de las unidades. Además, tienen proyectado concretar una obra para contar con un sector administrativo.
Vale destacar que, luego de realizar los análisis contables y financieros pertinentes, el Municipio dispuso un lote de 4.867 metros cuadrados.