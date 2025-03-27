El Municipio de Olavarría informa que, debido al pronóstico de lluvias y fuertes vientos, se decidió postergar nuevamente la realización de la Kreppel Fest, el tradicional evento de Colonia Hinojo que iba a realizarse este fin de semana.

Para garantizar el normal desarrollo del evento, que año a año convoca a multitudes que arriban desde distintos puntos del Partido y la región, se reprogramó para realizarse durante los días sábado 5 y domingo 6 del venidero mes de abril.