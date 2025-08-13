La iniciativa, coordinada desde el Hospital Municipal, comprende un trabajo articulado entre el nosocomio y efectores privados para distribuir la lista de pacientes en espera de cirugías, según nivel de urgencia y especialidad quirúrgica.

La puesta en marcha de este Programa se tradujo en la ampliación de la cantidad de intervenciones quirúrgicas de cirugía general en el nosocomio local, las cuales son llevadas a cabo fuera del horario habitual, es decir por encima de las cirugías habituales, luego de las 14:00 horas. Esto ha permitido la realización de alrededor de 400 cirugías, con el objetivo de que cada vez sean más los olavarrienses que puedan acceder a intervenciones quirúrgicas en tiempo y forma.

Este martes hubo una merienda donde fueron recibidos varios pacientes por el intendente Maximiliano Wesner y el Subsecretario de Salud, Fernando Alí.

En febrero, por LU32, el titular de la Agencia PAMI, Guillermo Lascano, había adelantado que se llevaban concretadas unas 200 intervenciones quirúrgicas, en el marco del mismo programa.

