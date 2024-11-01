Lo que permite el sistema, dijo, es ver las recetas que el afiliado tiene cargadas, autorizarlas y entregarle la medicación. Reconoció que el cambio, si bien se venía hablando, fue comunicado de ‘sorpresa’ en los últimos días.

“Esto se hizo con una prueba piloto, con una simulación y sin tener una receta real para poder chequear”, explicó, en relación a los errores que aparecieron durante la primera jornada en que se aplicó.

Mencionó que lo que sucede es que al hacer la validación en otra gerenciadora, la ‘mudanza’ de los datos no se hizo correctamente. Como consecuencia, cuando desde el sistema se va a buscar una receta, no se encuentra, pese a que esté cargada. También hay demoras en los tiempos de validación.

“Son cosas que generan inconvenientes con los afiliados y que no puedas entregar la medicación que necesitan, aunque siempre tratamos de no dejarlos sin la provisión”, mencionó, aunque recordó a la población que es un tema técnico que se va a ir resolviendo con el paso de los días.

Consultada por la situación de las farmacias, manifestó que es complicada, como ‘en cualquier rubro’. Afirmó que las y los jubilados son los más afectados por los aumentos en las ventas libres de medicamentos y la baja de cobertura.