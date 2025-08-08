Paritarias Mercantiles: 'El trabajador no llega a fin de mes'
El Secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Olavarría, Miguel Santellán, habló en LU32 sobre la homologación paritaria. Además, explicó su disconformidad con el acuerdo, profundizó acerca de la situación laboral en la ciudad y celebró la llegada del Gobernador Kicillof a la inauguración de viviendas del barrio CECO III.
Sobre el acuerdo con las cámaras de comercio expresó “Finalmente se homologó, aunque se retrasó un poco, se pudo destrabar y tenemos el acuerdo”.
De todas formas, explicó que desde el gremio “no estamos en conformidad con el acuerdo, el salario no alcanza a llegar a fin de mes. Las circunstancias hacen que tengamos que acordar. La mínima aspiración de un trabajador es llegar a fin de mes y el trabajador no llega”.
Respecto al sorteo de las nuevas viviendas del Barrio CECO III manifestó que “fue una noche muy especial. Hace 2 años la situación no era la ideal para emprender semejante obra y de todas formas dijimos los vamos a hacer”.
JLR