Sobre el acuerdo con las cámaras de comercio expresó “Finalmente se homologó, aunque se retrasó un poco, se pudo destrabar y tenemos el acuerdo”.

De todas formas, explicó que desde el gremio “no estamos en conformidad con el acuerdo, el salario no alcanza a llegar a fin de mes. Las circunstancias hacen que tengamos que acordar. La mínima aspiración de un trabajador es llegar a fin de mes y el trabajador no llega”.

Respecto al sorteo de las nuevas viviendas del Barrio CECO III manifestó que “fue una noche muy especial. Hace 2 años la situación no era la ideal para emprender semejante obra y de todas formas dijimos los vamos a hacer”.

JLR