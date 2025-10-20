Paro y protesta por la falta de promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario

El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (CONADU) resolvió un paro de 24 horas y una jornada nacional de protesta. La medida es en respuesta a la demora del Poder Ejecutivo para promulgar y ejecutar la ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario.

La jornada de protesta se llevará a cabo los martes 21 y miércoles 22 de octubre. El paro de 24 horas se activará el día posterior al vencimiento de los plazos legales para la promulgación de la ley.

“La situación en las universidades es sumamente grave. A los salarios se agrega la sobrecarga laboral y el desarme de cargos exclusivos, que aumenta los cargos simples en una clara precarización de la tarea docente”, comunicó la entidad.

Asimismo, remarcaron “que es muy probable que el Gobierno suspenda la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario, como ya hizo con la emergencia de discapacidad”.