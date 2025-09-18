En el lugar se brindarán diversas propuestas, entre ellas música en vivo, baile, muestras, juegos, talleres y actividades deportivas como tejo, sapo y gimnasia, entre otras.

En ese marco, además, estarán presentes los distintos talleres de los Centros Recreativos Municipales con sus producciones elaboradas a lo largo del año.

Cada 20 de septiembre se celebra el Día del Jubilado en conmemoración de la sanción de la primera ley de jubilación (Ley N.° 4.349) en 1904, que permitió por primera vez reconocer el beneficio previsional para los/as empleados/as públicos/as de la Nación, y se avanzó con el sistema contributivo argentino. Con los años se extendió a otros gremios y actividades.

De esta manera se ha convertido en una fecha importante para promover los derechos de las personas mayores y, a la par, convocarlas a socializar, divertirse y trabajar sobre distintos temas.

Además, la ocasión servirá para festejar el Día de la Primavera, en el marco de una jornada integral para que las personas mayores puedan disfrutar de una tarde distinta.

La propuesta está organizada desde la Subsecretaría de Desarrollo Social, a través de la Coordinación de Personas Mayores, en forma conjunta con la Subsecretaría de Deportes, la Subsecretaría de Cultura, la Dirección de Gestión Territorial y la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad.