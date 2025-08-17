La gesta emancipadora fue evocada por Hoyos: “Él la llevó adelante contra viento y marea. Con muchos contratiempos, con gente que nunca lo entendió y muchos enemigos, inclusive“

En otro aspecto de la conmemoración revivió la referencia 'Padre de la patria' y explicó "Él fué el principal hacer de la independencia. Su misión era la independencia“.

Finalmente dejó algunas frases célebres del General: “Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla” y “Los argentinos no somos empanadas que se comen”.

JLR