Paso a la inmortalidad del Gral. José de San Martín: 'Toda su vida fue una misión a cumplir´
En diálogo con LU 32, el Presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana, Héctor Hoyos, recordó al prócer, sus hazañas y evocó la importancia de su legado y memoria.
La gesta emancipadora fue evocada por Hoyos: “Él la llevó adelante contra viento y marea. Con muchos contratiempos, con gente que nunca lo entendió y muchos enemigos, inclusive“
En otro aspecto de la conmemoración revivió la referencia 'Padre de la patria' y explicó "Él fué el principal hacer de la independencia. Su misión era la independencia“.
Finalmente dejó algunas frases célebres del General: “Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla” y “Los argentinos no somos empanadas que se comen”.
JLR