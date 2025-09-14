Tras un momento de reencuentro que se dio luego del ingreso, mientras se brindaba la recepción, se dio paso a las palabras de bienvenida a cargo de los titulares del Parque Industrial, de la Unión Industrial y de la Municipalidad de Olavarría.

El titular del Consorcio del PIO, Germán Block, centró su discurso en los agradecimientos a quienes hicieron posible el festejo. También se mostró complacido por el trabajo en concordancia con otras instituciones como la Cámara Empresaria y Bomberos. Adelantó que buscan instalar una boca de agua para ayudar a los voluntarios en los hechos que necesiten su intervención en el PIO I.

Fue Jorge Sobarzo, al frente de la Unión Industrial, quien tuvo palabras más contundentes para describir la realidad por la que están pasando, sobre todo las pymes que, reiteró varias veces, necesitan apoyo de todos los gobiernos.

En esa línea, destacó el proyecto y pidió colaboración del intendente Wesner para la aprobación del mismo en el Concejo, que posibilite destinar el 10% de lo que se recauda por TISH a obras en los parques.

El intendente Wesner también subió al escenario, coincidió en el diagnóstico con Sobarzo y manifestó su apoyo. Afirmó que quiere que en el próximo ejercicio pueda concretarse el pedido que realizaron los industriales.

A lo largo de la noche se sucedieron diferentes espectáculos, matizados con momentos de baile y distintos sorteos de premios que entregaron varios de los auspiciantes locales de la fiesta.

La organización estuvo a cargo, como siempre, de Mónica Hernando, que fue homenajeada en un momento del festejo, ya que se celebraba el Día del Organizador de Eventos, que se conmemora el 13 de septiembre.

Por parte de la Unión Industrial de la Provincia participó de la cena su titular, que es el vicepresidente a cargo, Alejandro Gentile. También se hallaban el diputado provincial Martín Endere; el titular del Concejo Deliberante, Guillermo Santellán, y parte del gabinete del intendente Wesner; la decana de la Facultad de Ingeniería, María Peralta; el jefe de Bomberos, comandante general Raúl Ferreira; el titular de la Cámara Empresaria, Mario Antista, y funcionarios de Coopelectric.