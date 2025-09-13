Bomberos
Pasó la primera jornada de capacitación en materiales peligrosos
Tuvo lugar en el Cuartel Central. En esta primera instancia se dictó la parte teórica. Contó con la participación de bomberos de toda la Región Centro Centro.
Estuvo a cargo del Suboficial Marcos Araguino. Se trabajaron conceptos esenciales vinculados a la identificación, manejo y procedimientos de actuación frente a incidentes con sustancias peligrosas.
La capacitación convoca a bomberos de toda la Región Centro Centro, consolidando un espacio de formación compartido y de intercambio de experiencias, que fortalece la preparación colectiva ante este tipo de emergencias de alta complejidad.