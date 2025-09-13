Estuvo a cargo del Suboficial Marcos Araguino. Se trabajaron conceptos esenciales vinculados a la identificación, manejo y procedimientos de actuación frente a incidentes con sustancias peligrosas.

La capacitación convoca a bomberos de toda la Región Centro Centro, consolidando un espacio de formación compartido y de intercambio de experiencias, que fortalece la preparación colectiva ante este tipo de emergencias de alta complejidad.