42º Congreso Nacional de Pediatría
Pediatras locales participaron de un Congreso y alertaron por la crisis en salud mental
El servicio de pediatría del Hospital Municipal participó de un Congreso Nacional realizado en Mar del Plata días atrás. “Hubo una muy buena producción”, reconoció el Dr. Gastón Seambelar en diálogo con Lu32.
“Para todos nosotros es importante aprovechar esta oportunidad que brinda el hospital, no solo en la parte asistencial, sino también en la formación docente y en la investigación”, destacó.
Por otra parte, se refirió a la salud mental en niños y adolescentes, uno de los ejes del Congreso, y dijo que los casos se incrementaron con la pandemia. Según explicó, “las guardias muestran que la salud mental demanda más recursos humanos que las patologías orgánicas”.
Finalmente, llamó a reflexionar sobre el rol de los adultos y el uso de pantallas. “Se ha perdido el tiempo del afecto y de la escucha. Hay una adicción tan importante que arrastra a toda esta problemática”, concluyó.