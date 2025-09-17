“Para todos nosotros es importante aprovechar esta oportunidad que brinda el hospital, no solo en la parte asistencial, sino también en la formación docente y en la investigación”, destacó.

Por otra parte, se refirió a la salud mental en niños y adolescentes, uno de los ejes del Congreso, y dijo que los casos se incrementaron con la pandemia. Según explicó, “las guardias muestran que la salud mental demanda más recursos humanos que las patologías orgánicas”.

Finalmente, llamó a reflexionar sobre el rol de los adultos y el uso de pantallas. “Se ha perdido el tiempo del afecto y de la escucha. Hay una adicción tan importante que arrastra a toda esta problemática”, concluyó.