Adelantan que habrá buena música, servicio de cantina y "mucho, mucho baile".

Participarán "Corazón Criollo" un grupo reconocido de Mar del Plata, Gustavo Corvi Trio, Esteban Muia y, además, Florencia Lario y El Arrebol.

Las entradas anticipadas en la sede de Talleres Protegidos (Lavalle 2943) y en Mate Amargo, a $8.000 y en puerta $10.000.