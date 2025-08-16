Peña en apoyo a Talleres Protegidos y a su Hogar
Se realizará el sábado 13 de septiembre en el pabellón Iguíñiz del predio de la Sociedad Rural, en Avenida Ituzaingó, desde las 20:30.
Adelantan que habrá buena música, servicio de cantina y "mucho, mucho baile".
Participarán "Corazón Criollo" un grupo reconocido de Mar del Plata, Gustavo Corvi Trio, Esteban Muia y, además, Florencia Lario y El Arrebol.
Las entradas anticipadas en la sede de Talleres Protegidos (Lavalle 2943) y en Mate Amargo, a $8.000 y en puerta $10.000.