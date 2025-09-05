

Poco después de las 10, un llamado a la línea de emergencia alertó por el incendio de una vivienda precaria ubicada en Guisasola y Balcarce. Una vez allí, la unidad de Bomberos constató que el fuego ya había destruido la casa y todos los artículos que había en su interior.

Hasta el día jueves, allí residía una familia de cinco personas que habían comenzado con la mudanza hacia otro lugar. Mientras los bomberos trabajaban en tareas de enfriamiento, llegaron dos de las personas que residían en la casa para retirar los elementos que aún no había trasladado y se encontraron con que el fuego destruyó totalmente la vivienda.

En el incendio trabajó por cerca de una hora la Unidad N° 16, con el apoyo de la Unidad N° 10.