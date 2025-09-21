Pese al mal tiempo, varias escuelas festejaron el Día del Estudiante

Los estudiantes de la Técnica 2 realizaron la tradicional caravana roja y verde, que partió de las afueras de la escuela, situada en Del Valle y La Rioja.

Una vez en la esquina de San Martín y Brown, comenzaron a llegar “promos” de otras instituciones educativas, con lo que la jornada de festejo se extendió hasta pasadas las 17 horas.

El cielo gris y alguna que otra garúa mínima no opacaron para nada la juntada.

Recordemos que el festival que había diseñado el municipio en el Parque Eseverri se vio suspendido por el estado del tiempo.

Desde el municipio se desplegó un dispositivo preventivo que incluyó el trabajo articulado de distintas áreas, con el objetivo de permitir que los festejos se desarrollaran de manera segura.

Tal es así que se contó en el lugar con personal de las subsecretarías de Protección Ciudadana y Atención Primaria de la Salud. Además, se contó con el complemento de agentes de la Policía Bonaerense en cumplimiento de horas adicionales para el municipio, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, UTOI y GAD.

Además de la presencia preventiva en el lugar, vale mencionar que también se llevó a cabo un dispositivo vial que incluyó no solo cortes en la circulación en el mencionado sector del Parque Mitre, sino también el acompañamiento a estudiantes de las escuelas de Educación Técnica 1, Técnica 2 y Agropecuaria, quienes llevaron a cabo una caravana que se inició frente a la ex Escuela Industrial.

Desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana se expresó que, pese al registro de algunos desmanes e incidentes menores, los festejos transcurrieron con normalidad.