Los estudiantes de la Técnica 2 realizaron la tradicional caravana roja y verde, que partió de las afueras de la escuela, situada en Del Valle y La Rioja.

Una vez en la esquina de San Martín y Brown, comenzaron a llegar “promos” de otras instituciones educativas, con lo que la jornada de festejo se extendió hasta pasadas las 17 horas.

El cielo gris y alguna que otra garúa mínima no opacaron para nada la juntada.

Se observaron algunos efectivos policiales para ordenar, sobre todo, lo concerniente al tránsito, que estuvo cortado en la zona. También se pudieron ver unidades de emergencia del SAME, dispuestas para atender alguna emergencia que pudiera haberse suscitado.