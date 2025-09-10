Las tareas se iniciaron a primera hora de la mañana, con la participación de personal del área de Coordinación de Espacios Verdes y de la Delegación Municipal de Hinojo, además de la Mesa de Arbolado Urbano, integrada por el INTA y el Colegio de Ingenieros Agrónomos.

Para la ocasión se contó con la colaboración de la empresa Transportes Don Joaquín, que donó la totalidad de los árboles.

El objetivo de la jornada fue no sólo incrementar el arbolado, sino también completar el diseño original de ese espacio.

La mayoría de las especies fueron ubicadas en torno al sendero principal y se trató de tilos (3), plátanos (2), laurentinos (3), Libocedrus (2), Liquidambar (4) y Crespón (6).

Vale recordar, por último, a fines del pasado mes de agosto, en las actividades enmarcadas en la Semana del Árbol, desde el Municipio y la Mesa de Arbolado Urbano se llevó a cabo la plantación de 70 árboles de diversas especies en plazas, predios e instituciones educativas.