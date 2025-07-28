Polo educativo: Gran convocatoria para la primera semana del receso escolar
La Unidad Móvil de LU32 se acercó al Bioparque “La Máxima” para conocer cuál es el balance de la primera semana de vacaciones de invierno, y qué se espera para esta segunda semana. Melisa Rodríguez, coordinadora del Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”, y Macarena Violante, coordinadora del Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica (CIIT), repasaron la agenda de actividades.
"Pensamos muchas actividades para contener a las familias, a las niñeces en vacaciones de invierno. Tenemos un gran predio. Tenemos el polo que está conformado por cinco espacios. Tres de ellos están con actividades concretas: el Museo de las Ciencias, el CIIT, que es el Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica, y el bioparque 'La Máxima'", indicó Melisa Rodríguez, coordinadora del Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”.
"En estos tres espacios tenemos actividad. En el caso del CIIT, de lunes a viernes, y en el caso de los demás espacios, el bioparque está cerrado los lunes, es un descanso que tienen los animales, pero después todos los otros días hay actividad hasta el domingo. Y el museo, actividad de lunes a lunes", completó Rodríguez, y explicó que la agenda completa de actividades está disponible en el perfil de Instagram @olavarria.va
En sintonía, Macarena Violante, coordinadora del Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica (CIIT), indicó que las actividades están pensadas para todas las edades:
"Hay actividades para chicos y para adultos. Hay actividades para adultos mayores, inclusive. Todas las actividades las pensamos desde el CIIT, para con la familia y en conjunto con todas las edades. Así que estamos para recibirlos, muy entusiasmados", indicó Violante.
CB