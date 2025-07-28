"Pensamos muchas actividades para contener a las familias, a las niñeces en vacaciones de invierno. Tenemos un gran predio. Tenemos el polo que está conformado por cinco espacios. Tres de ellos están con actividades concretas: el Museo de las Ciencias, el CIIT, que es el Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica, y el bioparque 'La Máxima'", indicó Melisa Rodríguez, coordinadora del Polo Educativo y Recreativo “La Máxima”.

"En estos tres espacios tenemos actividad. En el caso del CIIT, de lunes a viernes, y en el caso de los demás espacios, el bioparque está cerrado los lunes, es un descanso que tienen los animales, pero después todos los otros días hay actividad hasta el domingo. Y el museo, actividad de lunes a lunes", completó Rodríguez, y explicó que la agenda completa de actividades está disponible en el perfil de Instagram @olavarria.va

En sintonía, Macarena Violante, coordinadora del Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica (CIIT), indicó que las actividades están pensadas para todas las edades:

"Hay actividades para chicos y para adultos. Hay actividades para adultos mayores, inclusive. Todas las actividades las pensamos desde el CIIT, para con la familia y en conjunto con todas las edades. Así que estamos para recibirlos, muy entusiasmados", indicó Violante.

