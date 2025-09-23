Se comenzaría por las avenidas que más caudal de vehículos tienen día a día. Esto, relacionado con la cantidad de hechos de tránsito, sostuvo.

La velocidad de circulación, de la onda verde, quedaría a determinar por quien diseñe el sistema.

Recordó que las rotondas se pusieron para acelerar el tránsito hacia el centro y reemplazaron semáforos.

Como opinión personal, deberían seguir funcionando, aunque esto debería ser estudiado por profesionales del tema.

Finalmente, respecto del giro a la izquierda en las avenidas, indicó que pasaría a darse lo que prevé la ley: la eliminación del mismo en todos los sitios, excepto donde esté señalizado y permitido.

Para girar a la izquierda, en la mayoría de las avenidas habría que dar rodeo; o sea, dar vuelta a la manzana.