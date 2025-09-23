Por Más Libertad propone semáforos en todas las esquinas de las avenidas y regularizar la onda verde
Presentaron un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante. Marcelo Petehs, titular del bloque, indicó en LU32 que tiene que ver con la idea del sistema de tránsito que la ciudad debería tener de acá a diez años. Se mantendrían las rotondas actuales.
Se comenzaría por las avenidas que más caudal de vehículos tienen día a día. Esto, relacionado con la cantidad de hechos de tránsito, sostuvo.
La velocidad de circulación, de la onda verde, quedaría a determinar por quien diseñe el sistema.
Recordó que las rotondas se pusieron para acelerar el tránsito hacia el centro y reemplazaron semáforos.
Como opinión personal, deberían seguir funcionando, aunque esto debería ser estudiado por profesionales del tema.
Finalmente, respecto del giro a la izquierda en las avenidas, indicó que pasaría a darse lo que prevé la ley: la eliminación del mismo en todos los sitios, excepto donde esté señalizado y permitido.
Para girar a la izquierda, en la mayoría de las avenidas habría que dar rodeo; o sea, dar vuelta a la manzana.