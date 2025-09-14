Cena Día de la Industria
Premio a la trayectoria para Gonzalo Atchugarry
El socio gerente de Inzama Potes S.A. recibió un reconocimiento por su labor y por el camino recorrido durante varias décadas, con un alto impacto en la economía local y un gran caudal de puestos de trabajo, especialmente en el rubro de la construcción.
En una emotiva noche de reconocimientos, el empresario expresó: “Le digo a los jóvenes que hay que soñar con lo que uno quiera hacer. En la medida en que uno apuesta a hacerlo, siempre hay que hacerlo con convicción y con valores. La plata va a venir; no es algo primordial. Me embarqué, me fundí. He pasado por todas. Yo hice lo que hice convencido de lo que estaba haciendo. He pasado por todo, pero siempre convencido”.
Y finalizó: “Que esto sea un puntapié para mucha gente. Tuvimos la oportunidad que nos dio nuestro país. Traten de levantarlo, apostar”.