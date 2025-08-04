La ciudad está siendo afectada por la apertura de importaciones, por eso es necesario el trabajo conjunto con los empresarios, que propone el intendente, declaró Di Uono.

Calificó como “difícil” el contexto, pese a lo diverso de la matriz productiva.

Admitió que el municipio puede plantear otro tipo de propuestas, ante el proyecto de la UIO, el PIO y la Cámara Empresaria, que solicita afectar determinado porcentaje de lo percibido por Tasa de Seguridad e Higiene a obras en los sectores industriales.

Destacó el diálogo que sostienen desde la Comuna con los distintos sectores y que podrían manifestarse otras acciones, porque la afectación de una tasa es complicada en este momento.

En otro punto del diálogo expresó cómo es la dinámica de la instalación de empresas, en este caso, en la ZALO, donde se vendieron dos lotes la pasada semana. Se trató de lotes que fueron parte de una retroventa, sostuvo.

Añadió que en un tiempo comenzarán con las obras necesarias, las empresas, para poder ponerse a trabajar específicamente.

Finalmente, explicó qué es lo que sucede con uno de los parques eólicos. Se trata de Vientos Olavarría, el primer parque que montó Techint, que ya está en funcionamiento.

La contratista que la multinacional argentina contrató, generó deudas con empresas locales privadas y el municipio está gestionando algún tipo de acción, que posibilite que Techint pueda hacer frente a esos compromisos.

El resto de los parques: el de YPF, La Rinconada y el de PCR, continúan en etapa de construcción, sin que se registren inconvenientes, puntualizó.

MR