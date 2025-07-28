“Hemos sufrido el vandalismo de que se han robado varios pallets, que los usábamos como bancos, que los teníamos bien, todos pintados, todo muy lindo en el espacio”, contó en diálogo con el móvil de LU32 y señaló que “se han vandalizado los dos baños químicos, los habían querido arrancar, como ha sucedido en distintos parques en la ciudad, así que eso lo hicimos saber”.

“Con respecto a los Juegos que hay, que lo disfrutan muchos niños, se han robado una hamaca, habían roto uno de los toboganes que bajaba en forma de círculos, que estaba en un pulpito. Ese se lo tuvo que cambiar, se puso otro ya más directo, y obviamente encontramos el otro día que le habían sacado los tornillos y las tuercas, lo habían dejado tirado”.

“Haciendo una recorrida hemos visto que a varios de los toboganes esos, le faltan a la mayoría, le están faltando todos los tornillos y las tuercas, hemos puesto también un par de cestos para que se tiren los residuos ahí, los arrancaron, los dejan tirados, te tiran toda la basura, por el simple hecho de hacerse ver, toda esta data y todos estos sucesos”, agregó y confirmó que todos los reclamos fueron elevados al municipio.

RF