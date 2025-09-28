Se realizará el día 18 de octubre con punto de encuentro en el Museo Municipal Hermanos Emiliozzi a las 15:30 horas, para salir puntualmente a las 16:00 horas.

“La Vuelta de los Gringos Emiliozzi” tendrá un recorrido encabezado por la “Galera”, por calles de la ciudad, iniciándose en el Museo Municipal Hermanos Emiliozzi, por calle Necochea hasta Brown, rumbo a Av. del Valle, Cerrito, Riobamba, Colón, Av. Pringles y Av. Dante y Torcuato Emiliozzi para culminar en el Autódromo Hermanos Emiliozzi.

La inscripción es gratuita. Cada participante deberá completar el formulario de inscripción con datos personales y del vehículo. La convocatoria se encuentra abierta hasta el domingo 12 de octubre. Link de inscripción

Los requisitos para participar se detallan a continuación: ser mayor de 18 años y contar con licencia de conducir vigente, presentar la documentación del vehículo; además, el vehículo debe estar en condiciones mecánicas y de seguridad para circular.