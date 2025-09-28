Preparan “La vuelta de los Gringos Emiliozzi”
En el marco del 12.º aniversario del Museo Municipal Hermanos Emiliozzi, desde el municipio de Olavarría se organiza la primera edición de este evento, que reunirá en esta oportunidad autos clásicos, antiguos y de competición.
Se realizará el día 18 de octubre con punto de encuentro en el Museo Municipal Hermanos Emiliozzi a las 15:30 horas, para salir puntualmente a las 16:00 horas.
“La Vuelta de los Gringos Emiliozzi” tendrá un recorrido encabezado por la “Galera”, por calles de la ciudad, iniciándose en el Museo Municipal Hermanos Emiliozzi, por calle Necochea hasta Brown, rumbo a Av. del Valle, Cerrito, Riobamba, Colón, Av. Pringles y Av. Dante y Torcuato Emiliozzi para culminar en el Autódromo Hermanos Emiliozzi.
La inscripción es gratuita. Cada participante deberá completar el formulario de inscripción con datos personales y del vehículo. La convocatoria se encuentra abierta hasta el domingo 12 de octubre. Link de inscripción
Los requisitos para participar se detallan a continuación: ser mayor de 18 años y contar con licencia de conducir vigente, presentar la documentación del vehículo; además, el vehículo debe estar en condiciones mecánicas y de seguridad para circular.