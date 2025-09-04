Con este proyecto se busca dar a conocer la cultura, la historia, los atractivos, la gastronomía y las actividades rurales de cada una de estas localidades.

“El potencial turístico rural combina atractivos paisajes naturales; espacios históricos, religiosos, culturales y deportivos. Este proyecto busca fomentar el desarrollo turístico sostenible en la región, generando oportunidades para la comunidad”, sostuvo el concejal Carlos Coscia.

Además, indicó que “las localidades tienen propuestas que invitan a la tranquilidad, al descanso óptimo y a atractivos culturales con arquitectura singular. En este corredor se encuentra la laguna Blanca Grande, para pesca deportiva, actividades acuáticas, concursos de pesca, paseos en embarcaciones, cabalgatas, cicloturismo, avistaje de aves, naturaleza y aventura, que convoca a locales, turistas y aficionados a la pesca y a la naturaleza, visitada por apasionados de todo el país”.

Finalmente señaló que este tipo de propuestas busca fomentar el desarrollo turístico sostenible en la región, generando oportunidades económicas para las localidades que conforman este corredor turístico y sus alrededores.